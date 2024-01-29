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10:40, 29 января 2024Из жизни

Брошенный девятилетний мальчик два года прожил один и ходил в школу

Во Франции девятилетний ребенок два года прожил без отопления и ходил в школу

Фото: Creativa Images / Shutterstock / Fotodom

Во Франции девятилетний мальчик два года прожил без отопления и горячей еды. Об этом пишет The Independent.

Брошенный ребенок остался один в муниципальной квартире в городе Нерзак, где было отключено электричество и подача горячей воды. На протяжении двух лет он питался консервами, кексами и томатами с балкона соседей, которые также иногда подкармливали его. Ребенок мылся холодной водой и ночевал в спальном мешке под тремя одеялами. При этом мальчик ходил в школу и исправно выполнял домашние задания. Из-за хорошей успеваемости никто и не заподозрил, что в его семье неблагополучная ситуация.

Власти узнали, как в действительности обстоят дела, в декабре 2022 года, после того как один из соседей анонимно сообщил о мальчике в полицию. Оказалось, что в 2020 году 39-летняя мать ребенка уехала в соседний город к новому бойфренду и появлялась дома лишь время от времени, чтобы привезти сыну еду. Жильцы дома пытались поговорить с женщиной, но она отвечала им, чтобы не лезли не в свое дело. Когда женщина впоследствии предстала перед судом, она сказала, что жила вместе с сыном, однако сторона обвинения опровергла ее слова — данные с мобильного телефона доказали, что она проводила большую часть времени вне дома. Женщину приговорили к шести месяцам домашнего ареста за оставление несовершеннолетнего в опасности.

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      Антонина Черташ
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