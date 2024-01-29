Бывшего мэра Томска осудили на один год по четвертому делу

Бывшего мэра Томска Кляйна осудили на один год по четвертому делу

Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к одному году колонии общего режима по четвертому делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Кляйн признан виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным ведомства, в 2019 году мэр города дал незаконное указание подчиненному начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль. Эта компания должна была принять некачественно выполненные работы по ремонту автомобильной дороги. Кляйн хотел создать видимость достижения отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате проректор архитектурно-строительного университета подписал нужные акты, документацию и отчеты. Затем на счет подрядчиков необоснованно перечислили 6,2 миллиона рублей.

В совокупности с ранее вынесенным приговором Кляйну назначили два года и девять месяцев лишения свободы.