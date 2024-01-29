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03:58, 29 января 2024Мир

Бывший президент Чехии назвал альтернативную дату начала конфликта на Украине

Экс-лидер Чехии Клаус назвал началом конфликта на Украине саммит НАТО 2008 года
Вацлав Клаус

Вацлав Клаус. Фото: Chris Emil / Globallookpress.com

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, находившийся у власти с 2003 по 2013 годы, назвал альтернативную дату начала конфликта на Украине. Текст выступления опубликован на сайте политика.

По мнению экс-лидера, противостояние началось 4 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, его развязали США и Великобритания, пообещав Киеву членство в альянсе, такая же перспектива была обрисована для Грузии.

«Я присутствовал при том событии, сидел там и уже знал, что произошедшее было трагической ошибкой. Я пытался возражать против этого», — подчеркнул Клаус.

Он добавил, что решение продавили Вашингтон и Лондон, вопреки позиции большинства стран, в том числе Германии и Франции. Тогда, по его словам, даже посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что подобное предложение станет переходом всех красных линий для России.

Клаус отметил, что украинского конфликта можно и нужно было избежать. Он заключил, что остальной мир потерпел неудачу, не сумев предотвратить его начало в 2008 году.

Издание Mysl Polska отмечает, что экс-президент Чехии выступил с этим заявлением на форуме в Давосе 15 января, однако мировые СМИ проигнорировали его речь, поскольку она не соответствовала антироссийской пропаганде Запада. После этого политик выложил текст выступления на своем сайте.

Ранее бывший советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью заявил, что даже далекие от реальности американцы поняли, что Соединенные Штаты проиграли в конфликте на Украине. По словам офицера, Москва уже одержала победу в противостоянии с Западом. Санкции США лишь сделали российскую экономику мощнее, при этом попытка изолировать Россию изолированной потерпела неудачу.

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      Марина Совина
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