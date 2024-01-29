Оверчук: сохранение ЕС уровня жизни зависит от восстановления связей с Россией

Вице-премьер России Алексей Оверчук, оценивая шансы европейцев сохранить привычный для них уровень жизни, отметил, что это будет зависеть от того, как скоро они решаться восстановить отношения с Москвой. Об этом он рассказал в интервью журналу «Эксперт».

«Завершение периода глобализации, политизация процесса принятия решений в ЕС и разрыв экономических связей с Россией лишают Европу тех конкурентных преимуществ, на которых строилось ее благополучие», — заявил политик.

По мнению Оверчука, властям европейских стран необходимо как можно скорее осознать, что чем раньше они восстановят отношения с Москвой, тем больше шансы на то, что их сограждане смогут сохранить тот уровень жизни, к которому они привыкли.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины.