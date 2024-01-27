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16:10, 27 января 2024Экономика

В России заявили о готовности поставлять газ в Европу

Новак: Россия готова поставлять в Европу газ разными маршрутами
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Kurdel Evgeniy / Shutterstock / Fotodom

Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Об этом на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

По словам Новака, российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — пояснил он.

В октябре 2023-го глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил об отсутствии планов продлять соглашения с «Газпромом» на транзит энергоресурса в Европу, чем встревожил власти Австрии, получающей из России большую часть своего газа по долгосрочному контракту.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договоренности по продолжению транзита российских энергоносителей газа и назвал это «отличной новостью». Это решение позволит Словакии продолжать транспортировку, что пойдет на пользу Австрии и Италии, заявил он.

В пресс-службе правительства Украины отреагировали на слова Фицо и заявили, что не намерены договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу.

«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — пояснили представители кабмина.

По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, уже в 2024 году Украина сможет прекратить импорт газа и полностью обеспечивать себя за счет собственной добычи, которая должна сравниться по объемам с потреблением. Если Киев действительно откажется продлевать контракт на транзит газа в Европу, это приведет к изменению всех логистических цепочек, по которым топливо идет в европейский регион, добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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      Вячеслав Агапов
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