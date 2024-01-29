Четыре ребенка отравились угарным газом в российском регионе

В Ингушетии пять человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом

В городе Малгобек в Ингушетии пять человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

Утечка газа произошла в квартире на улице Этуша в доме номер 4. Причиной происшествия в МЧС назвали неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки.

Пострадавших при утечке доставили в центральную районную больницу Малгобека. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Обстоятельства утечки устанавливаются.

Ранее в подмосковном Королеве шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом в квартире. Утечка произошла из-за неисправности оборудования газовой колонки. Следователи впоследствии возбудили уголовное дело.