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07:14, 29 января 2024Россия

Четыре ребенка отравились угарным газом в российском регионе

В Ингушетии пять человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В городе Малгобек в Ингушетии пять человек, в том числе четверо детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

Утечка газа произошла в квартире на улице Этуша в доме номер 4. Причиной происшествия в МЧС назвали неисправность вытяжной системы газовой водонагревательной колонки.

Пострадавших при утечке доставили в центральную районную больницу Малгобека. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Обстоятельства утечки устанавливаются.

Ранее в подмосковном Королеве шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом в квартире. Утечка произошла из-за неисправности оборудования газовой колонки. Следователи впоследствии возбудили уголовное дело.

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      Анастасия Шейкина
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