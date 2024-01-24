Под Москвой пятеро детей и взрослый отравились угарным газом

В подмосковном Королеве пятеро детей и взрослый отравились угарным газом

В подмосковном Королеве шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом в квартире. Об этом сообщили в областном главке МЧС, передает ТАСС.

По информации министерства, утечка произошла из-за неисправности оборудования газовой колонки. Пострадавших госпитализировали. Других данных о происшествии не приводится.

В январе в дагестанском Каспийске девять человек отравились угарным газом в частном жилом доме. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Махачкале три женщины отравились угарным газом из-за утечки из газовой печи.