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10:03, 24 января 2024Россия

Под Москвой пятеро детей и взрослый отравились угарным газом

В подмосковном Королеве пятеро детей и взрослый отравились угарным газом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковном Королеве шесть человек, включая пятерых детей, отравились угарным газом в квартире. Об этом сообщили в областном главке МЧС, передает ТАСС.

По информации министерства, утечка произошла из-за неисправности оборудования газовой колонки. Пострадавших госпитализировали. Других данных о происшествии не приводится.

В январе в дагестанском Каспийске девять человек отравились угарным газом в частном жилом доме. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Махачкале три женщины отравились угарным газом из-за утечки из газовой печи.

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      Анастасия Шейкина
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