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02:44, 29 января 2024Мир

Атаку на базу США в Иордании назвали опасной эскалацией

Экс-директор ЦРУ Бреннан счел атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией
Джон Бреннан

Джон Бреннан . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан прокомментировал атаку на американскую военную базу в Иордании. Об этом он высказался в программе MSNBC Inside with Jen Psaki.

Бреннан назвал атаку на базу США в Иордании опасной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он уточнил, что использованные для нападения дроны были начинены взрывчаткой и взрывались при ударе.

Экс-директор ЦРУ добавил, что инцидент может привести к ряду последствий. Он заверил, что Белый дом работает со службой разведки для поиска виновных и проверки их возможной связи с Ираном.

Вечером 27 января беспилотный летательный аппарат ударил по военной базе США на северо-востоке Иордании. В результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось. Американский канал CNN назвал случившееся серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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