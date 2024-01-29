Дочь Мадонны снялась без штанов для журнала

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась без штанов для журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

27-летняя манекенщица позировала перед камерой, сидя на стуле с разведенными в стороны и согнутыми в коленях ногами и с откинутой назад головой. При этом она надела корсетное боди без бретелей и пояс для чулок, распустила волосы и примерила серьги-протяжки.

Известно, что автором фотосессии выступил бельгийский фотограф и кинорежиссер Вилли Вандерперре. Указанный кадр с наследницей знаменитой исполнительницы он решил сделать черно-белым.

Ранее в январе дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала фото с секс-игрушкой. Так, в качестве аксессуара для съемки наследница артиста выбрала соединенные цепочкой металлические зажимы для сосков, которые прикрепила к ткани своего платья.