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14:44, 29 января 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскритиковал журналистов за публикации о здоровье

Врач Мясников заявил, что журналисты создают непроверенные сенсации о здоровье

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал журналистов за публикации о здоровье. В своем Telegram-канале он заявил, что работники СМИ создают непроверенные сенсации.

Доктор опубликовал снимок экрана, на котором запечатлены заголовки нескольких новостных материалов. «Эксперты назвали восемь продуктов для похудения, которые делают все еще хуже: жир растет, давление скачет, организм страдает», «Этого вы точно не знали: врач назвал неочевидный симптом, который может указывать на серьезные проблемы с сердцем», — говорится в них.

«Как-то мне неуютно от таких новостных заголовков. Вместо нормальной санпросветработы — непроверенные сенсации, и по итогу — разводка на деньги», — высказался Мясников.

Ранее врач признался, что его раздражают просьбы подписчиков назначить им лекарственные средства. Мясников подчеркнул, что не имеет права выписывать таблетки без назначения, а также не хочет этим заниматься.

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