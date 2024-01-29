Более 100 жителей эвакуировали из дома в Подмосковье из-за трещины на фасаде

Акулов: в Пересвете эвакуировали 120 жителей дома с трещиной на фасаде

Больше 100 жителей эвакуированы из дома в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа из-за трещины на фасаде. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел по адресу улица Октябрьская, дом 7. «Из-за угрозы обрушения эвакуировано 120 жителей, им предложено временное размещение в ДК "Космос", горячие напитки и перекус», — написал он.

В настоящее время на месте происшествия работают МЧС и полиция. Также в городе создан оперативный штаб по координации действий на месте повреждения фасада.

По данным Telegram-канала Shot, причиной могли быть незаконные перепланировки, во время которых жители переделывали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, что повлекло за собой появление большой трещины через весь фасад.

Ранее житель Самары сделал себе отдельное крыльцо в квартире и спровоцировал разрушение дома. Мужчина добился, чтобы его квартиру признали нежилым помещением, демонтировал стены и возвел крыльцо. Затем он разрушил кирпичные кладки под окном и установил козырек на фасаде дома — из-за этого у жителей соседних квартир по стенам пошли трещины, фасад дома начал разрушаться. Нарушителя обязали демонтировать крыльцо с козырьком и вернуть квартире прежний облик. Также ему назначили штраф 5000 рублей.