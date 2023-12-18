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18:56, 18 декабря 2023Среда обитания

Россиянин сделал крыльцо в квартире и разрушил дом

Житель Самары сделал себе крыльцо в квартире и спровоцировал разрушение дома

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Житель Самары сделал себе отдельное крыльцо в квартире, спровоцировал разрушение дома и попал под суд. Об этом сообщает ГУФССП России по Самарской области.

Мужчина добился, чтобы его квартиру признали нежилым помещением, демонтировал стены и возвел крыльцо. Затем он разрушил кирпичные кладки под окном и установил козырек на фасаде дома — из-за этого у жителей соседних квартир по стенам пошли трещины, фасад дома начал разрушаться.

«Мужчина нарушил права жильцов дома. Он сделал перепланировку без получения необходимой технической документации», — рассказали в ведомстве. Пострадавшие жильцы дома подали на собственника квартиры в суд и выиграли процесс.

Нарушителя обязали демонтировать крыльцо с козырьком и вернуть квартире прежний облик. Однако россиянин не сделал этого в срок — ему запретили выезжать из страны, а также назначили штраф 5000 рублей. После этого мужчина выполнил требования.

Ранее москвич сделал ремонт в своей квартире и вызвал гнев соседей — их не устроила самовольная перепланировка. Мужчина решил увеличить туалет за счет присоединения к нему части коридора. Из-за слишком шумных работ сосед заподозрил, что затронуты несущие конструкции, и оказался прав.

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      Нина Ташевская
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