Достоверность слов Зеленского о численности ВСУ оценили

Военный Дандыкин назвал возможной службу 880 тысяч человек в ВСУ

Реальная численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть близка к цифрам, озвученным президентом страны Владимиром Зеленским, около миллиона человек, поскольку Украина регулярно проводит мобилизацию. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Вполне вероятно, что так и есть. Украина находится в постоянной мобилизации: начинали с 200 тысяч человек, потом призывали и призывали. Военных много на белорусском направлении, на границах с нашими регионами. На линии соприкосновения где-то 500-600 тысяч человек. Но потери огромные, только по некрологам подсчитали порядка 400 тысяч человек, с ранеными это где-то миллион», — оценил военный.

Вместе с тем Дандыкин подчеркнул, что итог конфликта не всегда определяется численностью войск. Куда более значимыми могут оказаться действия руководства.

«У нас мобилизация приостановлена. Призвали 300 тысяч человек, где-то полмиллиона контрактников, много добровольцев. Но не все решают люди. Решают те, кто руководит боевыми действиями, важно, у кого какие средства авиации, беспилотники и прочее», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее Зеленский заявил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек. Президент добавил, что Киев хочет вернуть граждан мобилизационного возраста. «Не всем обязательно идти воевать, это вопрос справедливости: люди должны возвращаться на работу и платить налоги на Украине», — сказал он.