Футболист «Локомотива» Дзюба заявил о желании сняться в сериале «Золотое дно»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил о желании сняться в сериале. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен поделился мнением по поводу проекта «Золотое дно», похвалив сериал за качественные съемки, красивую картинку, а также интересный сюжет. Он добавил, что шоу посвящено «большим бабкам и большой коррупции», а также обратился к создателям проекта с предложением.

«[Сериал] чем-то напомнил "Миллиарды", кто смотрел, пишите. Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите», — написал футболист.

Ранее Дзюба назвал идеальную работу после завершения футбольной карьеры. Тогда спортсмен тоже заявил, что хотел бы стать актером, так как у него неплохие данные для этого.

