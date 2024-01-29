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11:02, 29 января 2024Культура

Дзюба заявил о желании сняться в сериале

Футболист «Локомотива» Дзюба заявил о желании сняться в сериале «Золотое дно»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил о желании сняться в сериале. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен поделился мнением по поводу проекта «Золотое дно», похвалив сериал за качественные съемки, красивую картинку, а также интересный сюжет. Он добавил, что шоу посвящено «большим бабкам и большой коррупции», а также обратился к создателям проекта с предложением.

«[Сериал] чем-то напомнил "Миллиарды", кто смотрел, пишите. Если во втором сезоне нужен будет топовый актер, зовите», — написал футболист.

Ранее Дзюба назвал идеальную работу после завершения футбольной карьеры. Тогда спортсмен тоже заявил, что хотел бы стать актером, так как у него неплохие данные для этого.

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      Анастасия Астахова
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