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08:15, 29 января 2024Мир

В США раскрыли последствия обстрела базы в Иордании

CENTCOM: США эвакуировали 8 из 34 пострадавших при обстреле базы в Иордании

Фото: Reuters

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) раскрыло, к каким последствиям привела атака на американскую базу США в Иордании. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 34, из них восемь военных эвакуировали для оказания более квалифицированной медицинской помощи. Их состояние назвали стабильным.

«Остальные военнослужащие проходят полное обследование на предмет последующего ухода», — отметили в CENTCOM. При этом в Пентагоне допустили рост числа пострадавших, поскольку военные продолжают просить о медицинской помощи.

Вечером 27 января беспилотный летательный аппарат ударил по военной базе США на северо-востоке Иордании. В результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось. Американский канал CNN назвал случившееся серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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