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11:29, 29 января 2024Путешествия

Европейская авиакомпания начнет чаще летать в Россию

АТОР: Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию в летнем расписании

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Уточняется, что европейский перевозчик начнет чаще летать в РФ в летнем расписании, которое запустит с 31 марта. Число рейсов из столицы Сербии в Москву вырастет с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с 3 до 5 в неделю. При этом в Казань Air Serbia организует по 3 еженедельных рейса.

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По данным источника, в апреле купить билет из Москвы в Белград можно за 58 тысяч рублей в одну сторону. Улететь из Санкт-Петербурга получится за 55,5 тысячи рублей. Перелет из Казани обойдется дешевле — от 37,5 тысячи.

Кроме того, в расписании Air Serbia появится больше рейсов в некоторые города Евросоюза: Париж (18 перелетов в неделю), Барселону (12 рейсов), Салоники (11), Франкфурт-на-Майне (13). Также авиакомпания откроет новые направления. Так, сербские самолеты отправятся из Белграда в Мостар в Боснии и Герцеговине.

В Российском союзе туриндустрии рассказали, что в 2024 году стоимость авиабилетов в России вырастет на уровне инфляции. При этом в сфере зарубежных перелетов ценообразование будет зависеть от курса валют.

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      Мария Борисова
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