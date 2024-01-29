ФНС стала наказывать за получение арендных платежей на один вид счетов

ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости арендных платежей на иностранные счета. За этот вид счетов получателей платежей стали наказывать, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление московского управления ведомства.

Подобное наказание, в частности, получил российский резидент, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии. За аренду этих объектов недвижимости он взимал платежи с местных компаний, которые шли на его иностранный валютный счет.

В ФНС сочли подобную деятельность предпринимательской, поскольку она была «направлена на систематическое получение прибыли», а валютные операции — незаконными, так как денежные средства поступали не в российский банк. В итоге резидента оштрафовали на 30 процентов от суммы всех операций.

В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о запрете ареста иностранных активов на счетах «С» и «И». Первый создали для предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран, а второй используют для инвестиций и реинвестиций иностранцами. В отношении подобных счетов, как следует из указа, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.