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11:45, 4 января 2024Экономика

Путин запретил арест иностранных активов на счетах двух типов

Путин подписал указ о запрете ареста иностранных активов на счетах «С» и «И»

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения обязательств перед рядом иностранных кредиторов. Речь идет в том числе о запрете ареста подобных активов на счетах типа «С» и «И», сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

В указе говорится, что в отношении подобных активов «не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры». Подобные изменения вступили в силу с 3 января 2024 года, уточняется в документе.

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Специальные счета типа «С» были введены в России в начале марта 2022 года. Решение Центробанка стало ответной реакции на блокировку российских валютных резервов, а также арест активов РФ и ее граждан за рубежом. Одной из главных целей введения подобных счетов для иностранных юридических и физических лиц стало предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список допустимых операций по таким счетам ограничен определенным перечнем.

На подобные счета зачисляются денежные средства от сделок (операций) нерезидентов с резидентами и от других видов операций. В свою очередь, счета типа «И» используют для инвестиций и реинвестиций иностранцами. Их используют для приобретения зарубежной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, полученных в России.

Ранее сообщалось, что руководство СПБ Биржи согласовало стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов, предложенную международными юридическими консультантами, специализирующимися на санкциях. Соответствующую стратегию представители торговой площадки передадут подразделению Минфина США, отвечающему за правоприменение в области санкций (OFAC).

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      Анатолий Акулов
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