СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов клиентов

СПБ Биржа предложит управлению Минфина США механизм разблокировки активов

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов, предложенную международными юридическими консультантами, специализирующимися на санкциях, сообщается на сайте площадки. Материалы представят подразделению Минфина США, отвечающему за правоприменение в области санкций (OFAC).

Американцам предложат вывести СПБ Банк из-под контроля находящейся под санкциями СПБ биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока, а также издать специальную лицензию, позволяющую разблокировать активы клиентов участников торгов.

Как уточняется в сообщении, во время переговоров контрагенты из США, подтвердили неготовность руководствоваться выданной при введении блокирующих санкций генеральной лицензией OFAC, которая по их мнению не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов. Продолжаются и переговоры с контрагентами из дружественных юрисдикций, приостановившими обработку любых поручений от компаний расчетно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи.

При этом, пишет «Интерфакс», разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее, поскольку СПБ биржа и ее расчетный депозитарий ведут соответствующие переговоры с гонконгскими компаниями.

После попадания под санкции СПБ Биржа временно перевела на неторговые счета иностранные ценные бумаги, а также большую часть денежных средств. Сделано это было из-за того, что зарубежные контрагенты перестали обрабатывать поручения от ее инфраструктурных компаний на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. Ранее площадка была главным организатором торгов иностранными ценными бумагами в России. Включение в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а американцам запрещаются финансовые операции и сделки с ними.