СПБ Биржа собралась договориться с США о разблокировке активов

СПБ Биржа собралась получить в США лицензию для разблокировки активов

Оказавшаяся под блокирующими санкциями США СПБ Биржа считает своей основной стратегией разблокировки активов клиентов взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) и получение его лицензии, заявил гендиректор российской площадки Евгений Сердюков.

По его словам, СПБ Биржа работает для этого с командой международных юристов — специалистов по санкциям. «Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме. Сейчас это наша приоритетная задача», — подчеркнул Сердюков. Стратегию возврата клиентских активов, ее этапы и приблизительные сроки он пообещал обнародовать позднее.

СПБ Биржа до попадания под санкции была главным организатором торгов иностранными ценными бумагами в России. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

Согласно оценке самой СПБ Биржи, клиентам ее расчетно-клиринговой структуры на 28 ноября были доступны денежные средства в американских и гонконгских долларах, а также юанях и тенге на сумму, эквивалентную 5,9 миллиарда рублей, что составляет чуть менее трети от общего размера средств клиентов. Площадка заявила о согласовании с брокерами механизма их распределения среди участников торгов.