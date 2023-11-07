СПБ Биржа объявила о смене гендиректора
СПБ Биржа, ранее попавшая под санкции США, решила сменить генерального директора. Теперь компанию вместо Романа Горюнова возглавит его заместитель Евгений Сердюков, сообщается на сайте торговой площадки.
«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», — сказано в пресс-релизе.
Горюнов был главой биржи с 2021 года, на должность он вступил перед первым публичным размещением акций (IPO) компании. Сердюков же уже занимал должность гендиректора компании с 2012 по 2021 год.
США ввели блокирующие санкции против торговой площадки 2 ноября. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними.
На этом фоне акции СПБ Биржи обвалились до минимума с января. Вечером того же дня торги на бирже были приостановлены. На следующий день площадка частично возобновила сделки с российскими ценными бумагами, однако торги иностранными бумагами по-прежнему не доступны. В настоящее время СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в условиях санкций.
СПБ Биржа — главный организатор торгов иностранными ценными бумагами в России. После попадания в SDN-список биржа планирует реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.