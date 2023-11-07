СПБ Биржа объявила о смене гендиректора

СПБ Биржу возглавит Евгений Сердюков, заменив на посту Романа Горюнова

СПБ Биржа, ранее попавшая под санкции США, решила сменить генерального директора. Теперь компанию вместо Романа Горюнова возглавит его заместитель Евгений Сердюков, сообщается на сайте торговой площадки.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», — сказано в пресс-релизе.

Горюнов был главой биржи с 2021 года, на должность он вступил перед первым публичным размещением акций (IPO) компании. Сердюков же уже занимал должность гендиректора компании с 2012 по 2021 год.

США ввели блокирующие санкции против торговой площадки 2 ноября. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

На этом фоне акции СПБ Биржи обвалились до минимума с января. Вечером того же дня торги на бирже были приостановлены. На следующий день площадка частично возобновила сделки с российскими ценными бумагами, однако торги иностранными бумагами по-прежнему не доступны. В настоящее время СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в условиях санкций.

СПБ Биржа — главный организатор торгов иностранными ценными бумагами в России. После попадания в SDN-список биржа планирует реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.