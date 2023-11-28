СПБ Биржа оценила объем не попавших под ограничения средств в 5,9 млрд рублей

СПБ Биржа определила объем не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте и согласовала с брокерами механизм их распределения среди участников торгов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Клиентам расчетно-клиринговой структуры биржи доступны денежные средства в долларах США и гонконгских долларах, а также юанях и тенге. Общая сумма такой валюты эквивалентна 5,9 миллиарда рублей по курсу Банка России на 27 ноября 2023 года. Речь идет почти о трети (31,05 процента) от общего размера средств клиентов.

Отмечается, что биржа распределила средства в иностранной валюте пропорционально тем объемам, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. В дальнейшем брокеры сами определят порядок их распределения между клиентами, как и сроки, в которые это произойдет. Вывод средств будет возможен только в рублях, предупредили представители площадки.

Зарубежные контрагенты сейчас не обрабатывают поручений по сделкам от фирм, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи, отмечается на сайте биржи. В связи с этим платформа не может проводить расчеты по оставшейся части зарубежной валюты и иностранных акций, и со вторника, 28 ноября, такие активы будут на время переведены на неторговые разделы.

Ранее стало известно, что расчетный центр СПБ Биржи приостановил вывод денег со счетов клиентов. В небанковской кредитной организации «СПБ Клиринг» сообщили, что пока не исполняют новых поручений на возврат денег и замену валюты выплат. В инвестиционной компании «Цифра брокер» также заявили о невозможности выполнять поручения о выводе зарубежных средств до снятия ограничений.

В начале ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США. До внесения в санкционные списки она оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. Накануне стало известно о подаче в Арбитражный суд заявления о банкротстве платформы. Представители биржи объяснили это действиями злоумышленников, а суд вернул заявление назад.