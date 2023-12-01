Крупный брокер России остановил сделки с заблокированными на СПБ Бирже акциями

«Финам» объявил о приостановке торгов заблокированными на СПБ Бирже акциями

Крупный российский брокер «Финам» объявил о приостановке торгов заблокированными на СПБ Бирже акциями. Меру объяснили переводом площадкой бумаг инвесторов на неторговые разделы, о начале которого стало известно 28 ноября. Внебиржевые торги возобновятся после настроек торговых систем и «получения окончательной информации от биржи», сообщается на сайте брокера.

Там также напомнили, что клиентам по-прежнему доступны внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами с листингом на Московской бирже.

СПБ Биржа временно перевела на неторговые счета иностранные ценные бумаги, а также большую часть денежных средств. Сделано это было из-за того, что зарубежные контрагенты перестали обрабатывать поручения от ее инфраструктурных компаний на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг.

Согласно оценке самой площадки, клиентам ее расчетно-клиринговой структуры на 28 ноября были доступны американские и гонконгские доллары, а также юани и тенге на сумму, эквивалентную 5,9 миллиарда рублей, что составляет чуть менее трети от общего размера средств клиентов. Было заявлено о согласовании с брокерами механизма их распределения среди участников торгов.

СПБ Биржа до попадания под блокирующие санкции была главным организатором торгов иностранными ценными бумагами в России. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в США блокируются, а американцам запрещаются финансовые операции и сделки с ними. По словам гендиректора российской площадки Евгения Сердюкова, СПБ Биржа считает своей основной стратегией разблокировки активов клиентов взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США и получение его лицензии.