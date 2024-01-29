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19:56, 29 января 2024Россия

Генпрокуратуру попросили проверить Надеждина на иностранное финансирование

Активист Бородин призвал ГП проверить Надеждина на иностранное финансирование

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Генеральной прокуратуре (ГП) следует проверить Бориса Надеждина, собирающегося выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, на предмет наличия иностранного финансирования. С соответствующей просьбой в ГП обратился активист Виталий Бородин, сообщает RT.

В своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову Бородин утверждает, что Надеждин негативно высказывается о специальной военной операции и выступает против борьбы России с экстремизмом, нацизмом и идеологией ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Согласно предположению активиста, Надеждин является «креатурой либералов», которые намерены реализовывать через него волю «западных кураторов». Бородин в обращении отметил, что если заграничное финансирование Надеждина подтвердится, его следует признать иностранным агентом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах.

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      Марк Леонов
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