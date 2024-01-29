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12:59, 29 января 2024Бывший СССР

Глава МИД Венгрии встретился с украинским коллегой

Глава МИД Венгрии Сийярто встретился с украинским коллегой Кулебой в Ужгороде

Фото: Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary / KKM Sajto / Handout / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде Закарпатской области. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с командой», — говорится в публикации.

Как отметил Ермак, украинская сторона работает над налаживанием отношений с Венгрией. По его словам, необходим откровенный и конструктивный диалог, к которому Украина готова.

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      Кристина Есикова
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