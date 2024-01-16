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21:32, 16 января 2024Мир

В Венгрии назвали способ прекратить конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: отказ от поставок оружия Киеву прекратит конфликт
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому порталу Exxpress назвал способ прекратить конфликт на Украине. По его словам, таким путем станет отказ от поставок оружия Киеву.

Министр подчеркнул, что противостояние продолжается тем дольше, чем больше передается вооружений, а количество жертв растет.

Сийярто отметил, что Украина пережила территориальные и гуманитарные потери, сохранить суверенитет и целостность государства возможно только путем переговоров. «Войну нужно было закончить еще вчера», — заключил глава венгерского МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия должна получить деньги из фондов Евросоюза (ЕС) вне зависимости от решения о снятии или удержании вето по вопросам макрофинансирования Украины, речь не идет о каком-либо обмене.

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      Марина Совина
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