Глава МИД Венгрии призвал ЕС не смотреть на Украину и марсиан

Сийярто: Венгрия получит деньги от ЕС вне зависимости от Украины или марсиан

Венгрия должна получить деньги из фондов Евросоюза (ЕС) вне зависимости от решения о снятии или удержании вето по вопросам макрофинансирования Украины, речь не идет о каком-либо обмене. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости

«Я хотел бы попросить избегать базарной атмосферы. Речь не идет о торге. Главное, давайте не смешивать дела, которые не имеют между собой ничего общего. Деньги из ЕС Венгрии положены, независимо от Украины, положения Луны или марсиан. Эти средства надо выплатить Венгрии. У Еврокомиссии нет никакого правового основания удерживать их», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия готовит запасной план Б по выделению помощи Украины вне установленного бюджета ЕС, он будет представлен в ходе внеочередного саммита ЕС 1 февраля.