Глава российского региона дал поручение по флагу ЧВК «Вагнер»
Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов поручил снова установить флаг вагнеровцев в Череповце. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, с такой просьбой к вологодским властям обратились сами жители региона. Ранее флаг был установлен на пятом череповецком городском кладбище, однако затем его сняли.
«Флаг ЧВК "Вагнер" вернули по моему поручению на флагшток рядом с триколором Российской Федерации», — объявил врио губернатора. По словам Филимонова, вагнеровцы, как и бойцы прочих подразделений, доблестно сражались в ходе спецоперации и достойны почестей.
«Честь им за это и хвала, а павшим — вечная память. Быть воином — жить вечно», — подытожил Филимонов.
Вскоре после этого поста в блоге Филимонов опубликовал ссылку на связываемый с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал, сопроводил ее словом «респект» и разместил стикер с логотипом канала.
Ранее сообщалось, что свежие следы горения нашли на месте крушения самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.