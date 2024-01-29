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18:38, 29 января 2024Россия

Глава российского региона дал поручение по флагу ЧВК «Вагнер»

Врио главы Вологодской области Филимонов поручил установить флаг вагнеровцев

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов поручил снова установить флаг вагнеровцев в Череповце. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, с такой просьбой к вологодским властям обратились сами жители региона. Ранее флаг был установлен на пятом череповецком городском кладбище, однако затем его сняли.

«Флаг ЧВК "Вагнер" вернули по моему поручению на флагшток рядом с триколором Российской Федерации», — объявил врио губернатора. По словам Филимонова, вагнеровцы, как и бойцы прочих подразделений, доблестно сражались в ходе спецоперации и достойны почестей.

«Честь им за это и хвала, а павшим — вечная память. Быть воином — жить вечно», — подытожил Филимонов.

Вскоре после этого поста в блоге Филимонов опубликовал ссылку на связываемый с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал, сопроводил ее словом «респект» и разместил стикер с логотипом канала.

Ранее сообщалось, что свежие следы горения нашли на месте крушения самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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