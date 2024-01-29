Глава российского региона дал поручение по флагу ЧВК «Вагнер»

Врио главы Вологодской области Филимонов поручил установить флаг вагнеровцев

Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов поручил снова установить флаг вагнеровцев в Череповце. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, с такой просьбой к вологодским властям обратились сами жители региона. Ранее флаг был установлен на пятом череповецком городском кладбище, однако затем его сняли.

«Флаг ЧВК "Вагнер" вернули по моему поручению на флагшток рядом с триколором Российской Федерации», — объявил врио губернатора. По словам Филимонова, вагнеровцы, как и бойцы прочих подразделений, доблестно сражались в ходе спецоперации и достойны почестей.

«Честь им за это и хвала, а павшим — вечная память. Быть воином — жить вечно», — подытожил Филимонов.

Вскоре после этого поста в блоге Филимонов опубликовал ссылку на связываемый с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал, сопроводил ее словом «респект» и разместил стикер с логотипом канала.

Ранее сообщалось, что свежие следы горения нашли на месте крушения самолета владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

