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18:09, 18 января 2024Россия

Свежие следы горения нашли на месте крушения самолета Пригожина

MK.RU: на месте крушения борта с Пригожиным обнаружили свежие следы горения
СюжетМятеж Пригожина

Кадр: Екатерина Царева / МК в Твери️

Свежие следы горения обнаружили на месте крушения самолета основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает MK.RU.

Покрытый сажей снег близ мемориала Пригожину нашла журналистка Екатерина Царева, которая побывала на месте падения. Что именно горело возле мемориала, корреспондент не уточнила. Также она не обнаружила самих подожженных предметов.

При этом издание отмечает, что подъезд к месту крушения самолета был расчищен специальной техникой, на дороге к нему обнаружены следы колес. Кто организовал расчистку дороги, не сообщается.

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Бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области 23 августа 2023 года. Крушение самолета Пригожина произошло спустя два месяца после вооруженного мятежа ЧВК.

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      Марк Леонов
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