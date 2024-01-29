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20:23, 29 января 2024Силовые структуры

Главврача российской поликлиники арестовали по делу о взяточничестве

В Махачкале на два месяца арестовали главврача поликлиники за взятки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы арестовал главного врача одной из городских поликлиник по делу о взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фигурантка пробудет под стражей два месяца, до 25 марта.

По данным следствия, главврач и другие лица создали организованную преступную группу и получали взятки от граждан за составление и последующее направление документов в главное бюро медико-социальной экспертизы республики при Минтруде России, где оформляли или продлевали инвалидность.

Ранее сообщалось, что в Перми судят экс-контрразведчика УФСБ по делу о взятке в 100 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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