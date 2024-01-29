Губернатор раскрыл состояние раненного при атаке дрона на Белгородскую область
Рабочий, который пострадал при атаке дрона-камикадзе на село Колотиловка в Краснояружском районе, находится в тяжелом состоянии. Подробности о состоянии раненого местного жителя привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ», — сообщил губернатор, подчеркнув, что врачи городской больницы оказывают мужчине всю помощь.
По информации Гладкова, врачи выявили у пострадавшего повреждение передней большеберцовой артерии справа. Других данных о рабочем губернатор не привел.
Мужчина пострадал при атаке Украины на село Колотиловка, которая произошла в воскресенье, 28 января. Губернатор тогда сообщал, что рабочий получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги, когда дрон-камикадзе атаковал экскаватор в Белгородской области.