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11:03, 29 января 2024Россия

Губернатор раскрыл состояние раненного при атаке дрона на Белгородскую область

Гладков: пострадавший при атаке на экскаватор в Колотиловке подключен к ИВЛ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Рабочий, который пострадал при атаке дрона-камикадзе на село Колотиловка в Краснояружском районе, находится в тяжелом состоянии. Подробности о состоянии раненого местного жителя привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ», — сообщил губернатор, подчеркнув, что врачи городской больницы оказывают мужчине всю помощь.

По информации Гладкова, врачи выявили у пострадавшего повреждение передней большеберцовой артерии справа. Других данных о рабочем губернатор не привел.

Мужчина пострадал при атаке Украины на село Колотиловка, которая произошла в воскресенье, 28 января. Губернатор тогда сообщал, что рабочий получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги, когда дрон-камикадзе атаковал экскаватор в Белгородской области.

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      Анастасия Шейкина
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