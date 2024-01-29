Известная рэперша набила на лице портрет сидящего в тюрьме возлюбленного

Американская рэперша и звезда реалити-шоу Крисин Юджиния Мэлоун, более известная как Крисин Рок (Chrisean Rock), набила на лице портрет сидящего в тюрьме возлюбленного. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 5,1 миллиона подписчиков.

Вначале известная 23-летняя исполнительница продемонстрировала соответствующий эскиз на щеке, а затем показала на камеру готовую татуировку. Она нанесла на кожу изображение 27-летнего рэпера, выступающего под псевдонимом Blueface, от которого родила ребенка.

Кроме того, артистка позировала с распущенными волосами, наращенными ресницами и с массивными цепями на шее, к одной из которых крепилась подвеска с ее сценическим именем. В подписи к ролику артистка призвала освободить ее избранника из заключения. «Освободите моего папочку. Люблю тебя Blueface», — указала она.

В ноябре 2023 года блогерша Ана Стансковски сделала на лбу тату с именем возлюбленного и ответила на критику в сети. На размещенных кадрах живущая на Бали инфлюэнсерша показала, как мастер в салоне набивает ей на коже над глазами крупными буквами имя «Кевин».