Известный российский художник сравнил Москву с воротами в другой мир

Художник Лебедев заявил, что Москва всегда была воротами в другой мир

Известный российский художник, один из лидеров соц-арта Ростислав Лебедев отметил, что Москва является воротами в другой мир. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Уроженец Москвы ответил на вопрос о том, что главным образом отличает москвичей от жителей других городов. Лебедев сравнил российскую столицу со страной в стране и отметил, что у ее жителей иная ментальность. «Здесь масса возможностей для саморазвития и самореализации. Москва всегда была воротами в другой, более интересный мир, потому сюда и стремятся», — убежден он.

Художник добавил, что столица представляет собой динамичный город, в котором для удобства жителей делается многое. Он признался, что ему «в Москве лучше и теплее», чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне и других мегаполисах, так как здесь его родина, где живут его семья и друзья.

Ранее актер Андрей Мерзликин назвал Москву лучшим городом.