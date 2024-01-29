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11:15, 29 января 2024Экономика

Китайский автопроизводитель отзывает в России десятки тысяч машин

Haval отзывает в РФ 32,2 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с электрикой

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский автозавод китайского Great Wall отзывает 32 156 автомобилей Haval из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Мера коснется машин Haval F7 и Haval F7x, проданных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. Причину отзыва в Росстандарте объяснили возможностью попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки. Это в свою очередь может привести к оплавлению разъема.

Владельцев десятков тысяч соответствующих авто проинформируют письмом или по телефону о необходимости бесплатной доработки. Самостоятельно узнать, нужна ли она, автовладельцы могут на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Ранее стало известно, что у российских автодилеров возникли сложности с обслуживанием китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Ошибка, при которой Geely, Exeed и Li Auto не видят в базе официальное диагностическое оборудование, возникают из-за того, что в машинах, произведенных для Европы или Китая, оно отличается от установленного на российских машинах.

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      Дмитрий Воронин
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