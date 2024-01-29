В России стали отказываться от ремонта ввезенных по параллельному импорту машин

Автосервисы: с ремонтом ввезенных параллельным импортом машин возникли сложности

У российских автодилеров возникли сложности с обслуживанием китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на Союз автосервисов сообщает газета «Известия».

Владельцы машин Geely, Exeed и Li Auto столкнулись с проблемой, когда их автомобиль не видит в базе официальное диагностическое оборудование. Ошибка возникает из-за того, что оборудование в транспорте, произведенном для Европы или Китая, отличается от оборудования, установленного на российских машинах. Многим пришлось отказаться от ремонта таких транспортных средств.

«Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки. Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать», — пояснили в Geely Motors Russia.

Из-за невозможности подключить автомобиль к оборудованию и отказа ряда дилеров работать с «серыми» автомобилями водители стали обращаться за помощью к независимым станциям технического обслуживания (НСТО). Однако и у них возникают трудности, например, с отсутствием русификации ПО автомобиля. Кроме того, есть сложности в обслуживании узлов, где требуется подключение к официальным программам автопроизводителя и связь с техподдержкой.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, не исключено, что в будущем условия обслуживания машин, ввезенных по параллельному импорту, ужесточат еще сильнее. Такой вариант возможен, так как Китай стремится защитить свои активы и закрепиться на отечественном рынке.

В 2023 году стоимость новых китайских автомобилей в России увеличилась на 11 процентов в годовом выражении и достигла 3,3 миллиона рублей. По данным автопортала «Дром», машины марки Geely за 12 месяцев подорожали на 16 процентов, Chery — в среднем на 15 процентов, а Changan — на 8 процентов. Кроме того, за прошлый год увеличилась стоимость Exeed и Omoda — эти автомобили прибавили в цене 2 процента.