Назван недостаток в работе китайских автомобилей

Автоэксперт Урюков: китайским маркам не хватает опыта в тонких настройках машин

Китайским автопроизводителям не хватает опыта в работе над тонкими настройками шасси, что могут заметить опытные водители, рассказал NEWS.ru эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского Политеха Юрий Урюков.

«Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного "китайца" и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и ты сразу поймешь — последние едут намного лучше», — объяснил эксперт. По его словам, авто из этой страны неплохи, но немецким или японским автомобилям пока уступают.

Уточняется, что названный недостаток китайских авто сильнее чувствуется при обгонах на скорости и при внезапном объезде появившегося препятствия.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года средняя стоимость новых китайских автомобилей на российском рынке увеличилась на 11 процентов в сравнении и достигла 3,3 миллиона рублей.