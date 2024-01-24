В России заметно подорожали китайские автомобили

«Дром»: китайские автомобили в России подорожали на 11 % в 2023 году

По итогам 2023 года стоимость новых китайских автомобилей на российском рынке увеличилась на 11 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достигла уровня в 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные представителя автопортала «Дром».

Эксперт отметил, что за этот период увеличилась стоимость автомобилей марки Geely. За 12 месяцев показатель вырос на 16 процентов. В свою очередь машины Chery подорожали в среднем на 15 процентов, а автомобили Changan — на 8 процентов.

Кроме того, за прошлый год увеличилась стоимость Exeed и Omoda — эти автомобили прибавили в цене 2 процента. Среди Chery в наибольшей степени подорожала модель Tiggo 7 (плюс 160 процентов), ее стоимость выросла до 2,6 миллиона рублей. Цены на Haval H6 за год выросли на 111 процентов и достигли уровня в 2,9 миллиона рублей, резюмировал аналитик.

При этом за прошедший год в России цены выросли не только на новые автомобили, но и на подержанные. По данным «Авто.ру Бизнес», стоимость машин с пробегом у частных продавцов за 12 месяцев увеличилась на 32 процента — с 1,07 миллиона до 1,415 миллиона рублей. В свою очередь средняя стоимость подобных машин у дилеров за этот период времени выросла на 22 процента, до 2,091 миллиона.