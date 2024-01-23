Подержанные автомобили в России резко подорожали

«Авто.ру»: средняя цена подержанных автомобилей в России за год выросла на 32 %

Автомобили с пробегом в России за 2023 год подорожали на 30 процентов. О резком росте цен на подержанные машины со ссылкой на данные «Авто.ру Бизнес» сообщает газета «Известия».

Согласно динамике публикации объявлений, с начала года стоимость транспортных средств у частных продавцов выросла на 32 процента, с 1,07 миллиона до 1,415 миллиона рублей. Цены у дилеров выросли только на 22 процента — с 1,709 миллиона до 2,091 миллиона рублей. Показатели увеличивались на фоне растущего предложения: с сентября по декабрь количество объявлений поднялось на 11 процентов, до 1063 миллиона машин (минус 17 процентов в годовом выражении).

«Пользователи классифайдов стали чаще отдавать предпочтение частным лицам при покупке авто. Если в начале года средний срок публикации автомобилей автодилеров и частных продавцов был примерно одинаковым, то с марта сроки разошлись и уже не сходились до конца года: в декабре автомобили частных продавцов в среднем уходили на 15 дней раньше, чем у автодилеров», — пояснили представители «Авто.ру».

Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом являются Lada Granta по цене 574 тысячи рублей, Hyundai Solaris за 1,092 миллиона рублей, Kia Rio за 1,115 миллиона рублей, Volkswagen Polo — 1,094 миллиона рублей, и Lada Vesta — 1,018 миллиона рублей. В автомобилях среднего класса лидирует Toyota Camry (2, 541 миллиона рублей), Skoda Octavia (1,377 миллиона рублей), KIA Sportage (2,022 миллиона рублей), Ford Focus (1, 044 миллиона рублей) и Volkswagen Tiguan (2,356 миллиона рублей).

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), треть подержанных автомобилей в России продается со скрученным пробегом. Лидером по самой большой доле транспортных средств со скрученным пробегом стал Краснодарский край — там доля составила 24 процента. За Кубанью следуют Самарская, Ростовская и Челябинская области и Башкирия (23 процента), затем Московская и Свердловская области (21 процент) и Татарстан, Санкт-Петербург и Москва (17 процентов). При этом в крупных городах купить такую машину сложнее, чем на периферии.