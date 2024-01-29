Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале

Экономист Беляев спрогнозировал рост доллара до 91 рубля в феврале

Курс валюты зависит от общего состояния экономики, и поскольку ничего не меняется ни в российской, ни в американской экономике, мы видим постепенное удешевление рубля по отношению к доллару и по отношению к евро, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогнозом по курсу рубля он поделился с «Лентой.ру».

Небыстрое, ползучее снижение национальной валюты по отношению к доллару продолжится в течение февраля, уверен экономист. По его словам, рубль потеряет одну единицу по отношению к американской и по отношению к европейской валютам. Произойдет это, скорее всего, ближе к концу месяца.

Рубль и будет так постепенно сползать. Естественно, будут всплески вверх-вниз, но в целом тенденция будет к тому, что курс рубля будет падать по отношению к доллару и по отношению к евро, но вряд ли больше, чем на одну единицу, в смысле 1 рубль. То есть он выйдет на 91 — это тот центр, вокруг которого будут происходить колебания уже к концу месяца Михаил Беляев экономист

Он также добавил, что меры правительства по обязательной продаже валюты радикально не влияют на курс, они оказывают воздействие именно на размахи колебаний вокруг него. Сама же точка, вокруг которой происходят колебания, определяется общим состоянием экономик стран.

«Надо тоже понимать, что колебания имеются в виду не в течение дня вверх-вниз. Они могут, допустим, два дня поотклоняться вниз, потом произойдет коррекция с подъемом наверх и так далее. Но если выровнять эти колебания, то можно увидеть трендовую прямую, которая укажет на то, что рубль все-таки теряет по отношению к доллару и евро», — заключил аналитик.

На старте торгов на Московской бирже 29 января курс доллара превысил отметку в 90 рублей впервые с 16 января. Дорожал также китайский юань (утром поднялся выше 12,5 рубля) и евро (более 97,5 рубля).

