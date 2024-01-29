Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с середины января

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 90 рублей впервые с 16 января, следует из данных торгов.

Стоимость американской валюты поднялась со стартовых 89,74 рубля и на момент написания материала составляла 90,16 рубля. Дорожают также китайский юань (выше 12,5 рубля) и евро (более 97,5 рубля).

На прошлой неделе, когда курс доллара составлял около 88 рублей, эксперты предсказывали ему постепенный рост до 90-90,5 рубля.

Согласно прогнозу заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте России Александра Абрамова, за единицу американской валюты в 2024 году будут давать от 90 до 95 рублей. «Я сторонник оптимистичного сценария и считаю, что валютная выручка продолжит продаваться на рынке, а спрос на те же доллары будет ниже», — отмечал он.