Экономист спрогнозировал курс доллара на 2024 год

Экономист Абрамов: в 2024 году курс доллара составит 90-95 рублей

В 2024 году курс доллара составит 90-95 рублей. Таким прогнозом в разговоре с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

«Я сторонник оптимистичного сценария и считаю, что валютная выручка продолжит продаваться на рынке, а спрос на те же доллары будет ниже. Потому что импорт оборудования, покупаемого за доллары, будет стагнировать в лучшем случае. Поэтому я думаю, что, скорее всего, рубль будет более-менее стабильный — в районе 95 за доллар», — рассказал Абрамов.

По данным на 17:31 по московскому времени в ходе торгов на Мосбирже курс доллара составил 91,7 рубля.

Одним из факторов укрепления рубля стало сообщение о возобновлении операций ЦБ, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Представленная схема свидетельствует о том, что с 9 января регулятор начнет чистую продажу валюты.

