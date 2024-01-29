Лепс высказался о закрытии ему въезда почти во все страны

Лепс заявил, что музыка должна быть вне политики

Российский эстрадный певец Григорий Лепс рассказал, как относится к тому, что ему закрыт въезд почти во все страны мира, и раскрыл позицию относительно музыки и политики. Его цитирует «Царьград».

По словам певца, начиная с 2014 года, ему начали закрывать въезд в различные государства, а США объявили его «пособником мафии». «Я абсолютно счастлив здесь, на родине. Никаких проблем. К тому же они хозяева своей страны, они имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать, но к музыке это не имеет никакого отношения. Музыка вне политики должна быть», — заявил он.

Артист заключил, что не намерен менять свои взгляды ради заработка.

Ранее Лепс объяснил свой уход из состава жюри вокального проекта «Голос». «Пробыл там два сезона, больше не смог, просто потому что уже возраст, тяжелый гастрольный график», — сказал он. Певец добавил, что не может научить человека петь. Он также отметил, что его не увольняли из телепередачи и уйти он решил по собственному желанию.