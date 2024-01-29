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11:47, 29 января 2024Из жизни

107-летняя мать 15 детей раскрыла секреты долгой счастливой жизни

107-летняя долгожительница из США назвала отказ от мяса секретом долгой жизни

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Жительница США назвала секреты долголетия своей 107-летней бабушки. Об этом сообщает WILX-TV.

Шерей Сэмюэлс, менеджер по работе с клиентами, узнала о долгожительнице, когда помогала ей получить пособия. По словам женщины, когда она увидела, что Фиби Ньирабашали 107 лет, она решила лично встретиться с ней и ее семьей. Сэмюэлс узнала, что последние пять лет пожилая женщина живет с дочерью и внучкой в городе Анкоридж, штат Аляска. Как отметила Ньирабашали, пенсионерка прожила счастливую жизнь и очень ценит, что все еще имеет возможность отмечать свои дни рождения в кругу семьи.

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Отмечается, что долгожительница является матерью 15 детей. По словам родственников, у Ньирабашали так много внуков и правнуков, что их сложно сосчитать. Как рассказала внучка, бабушка всегда придерживалась здорового питания, никогда не не любила мясо, но обожала овощи. Кроме того, она не злоупотребляет сладким. «Она вдохновляет, и я считаю, что люди должны знать о ней. Она — редкая жемчужина», — заключила внучка Ньирабашали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жительница дома престарелых отметила 103-й день рождения и назвала простой секрет долголетия. До 96 лет пенсионерка самостоятельно водила машину, любила ходить по магазинам и пополнять свой гардероб новой одеждой.

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      Алиса Удовик
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