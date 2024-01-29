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19:11, 29 января 2024Из жизни

Лыжница застряла на подъемнике вечером и провела 15 часов над землей на морозе

KCRA-TV: в США лыжница застряла на горнолыжном подъемнике на 15 часов

Фото: Robson Hatsukami Morgan / Unsplash

Лыжница провела ночь на морозе, застряв на горнолыжном подъемнике в США. Об этом сообщает KCRA-TV.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Heavenly Mountain Resort, расположенном на границе штатов Калифорния и Невада на озере Тахо. 25 января вечером Моника Ласо спускалась с друзьями со склона на лыжах, когда поняла, что слишком устала. Тогда она обратилась к сотруднику курорта, который проводил ее до подъемника.

Лыжница села в подъемник, однако он остановился через две минуты после начала движения. Ласо осталась в конструкции над землей совсем одна. «У меня не было ни телефона, ни света, ничего», — вспоминает она. Лыжница стала звать на помощь. По ее словам, она видела внизу рабочих, но те не слышали ее. Ласо громко кричала, в результате чего потеряла голос.

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Тем временем друзья лыжницы заявили о ее пропаже в полицию. Однако о том, что Ласо находилась на подъемнике, стало известно лишь на следующий день, когда он снова заработал. Лыжница провела на холоде 15 часов. Всю ночь она растирала ноги и руки, чтобы не замерзнуть.

Когда Ласо спустилась на землю, ей оказали медицинскую помощь. В настоящее время сотрудники Heavenly Mountain Resort выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США женщина попала в лавину на горнолыжном курорте и выжила благодаря помощи незнакомца. Лыжницу пронесло около 60 метров по склону и завалило снегом.

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