Женщина попала под лавину и выжила благодаря незнакомцу

В США неизвестный мужчина спас лыжницу после схода лавины

В США женщина попала в лавину на горнолыжном курорте в штате Калифорния и выжила благодаря помощи незнакомца. О своем спасении она рассказала CBS News.

Джанет Хэ и ее муж Джозеф Лу участвовали в лыжном забеге на курорте Палисейдс-Тахо в долине Олимпик-Вэлли в среду, 10 января. Когда супруги шли по трассе, с холма сошла лавина. Лыжницу, которая находилась в нескольких метрах позади мужа, пронесло около 60 метров по склону и завалило снегом.

Лу рассказал, что после того, как лавина пронеслась за его спиной, он не мог понять, куда делась жена. «Я ее не видел. Я просто стоял и орал. Мысль о том, чем все может закончиться, шокировала меня. Я начал бить вокруг лыжной палкой и выкрикивать ее имя», — описал свои чувства после схода лавины мужчина.

В это время Хэ находилась под толщей снега ниже по склону и почти не могла дышать. Женщина рассказала, что приказала себе не паниковать, чтобы сберечь как можно больше воздуха. «Я не могла подняться, потому что снег был очень тяжелым. Меня завалило, лицо уткнулось в снег. Мне повезло, что я была в маске, и там было немного воздуха», — описала свое положение американка.

Однако вскоре рядом появился еще один лыжник, который заметил, где находится женщина и начал откапывать ее. «Он сказал: "Не волнуйся, я здесь". Я в жизни ничего лучше не слышала», — сказала Хэ. Вскоре мужчина выкопал ее из-под снега и помог подняться. Выяснилось, что американка не получила никаких травм. Она сфотографировалась со своим спасителем, однако его имя пока остается неизвестным.

Во время схода лавины в Палисейдс-Тахо 10 января пострадали двое человек.

Ранее сообщалось, что в США спасли мужчину, который попал в аварию и шесть дней провел в разбитом автомобиле. Машину пострадавшего, которая упала в реку, случайно обнаружили рыбаки.

