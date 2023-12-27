Мужчина провел шесть дней в разбитой машине в реке под мостом и выжил

В США мужчина из штата Индиана провел шесть дней в разбитой машине

В США спасли мужчину, который попал в аварию, шесть дней провел в разбитом автомобиле и выжил. Об этом сообщает People.

Во вторник, 26 декабря, двое рыбаков заметили машину под мостом через реку Солт-Крик в штате Индиана. Они заглянули внутрь и обнаружили на водительском сиденье мужчину. Один из рыбаков коснулся неизвестного, после чего тот пришел в себя и заговорил.

Пострадавший оказался 27-летним Мэтью Реумом из города Мишавака. Выяснилось, что он попал в аварию еще в среду, 20 декабря, однако не смог дозвониться до служб спасения. Мужчина также рассказал, что кричал, чтобы привлечь внимание возможных прохожих, но никто не откликался. Чтобы выжить, ему пришлось шесть дней пить дождевую воду.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые обнаружили у Реума «потенциально опасные для жизни травмы». Его извлекли из автомобиля и доставили в больницу.

В полиции Индианы заявили, что мужчина выжил чудом. По мнению правоохранителей, ему повезло, что в конце декабря в регионе было намного теплее, чем обычно.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мальчик провалился в люк ливневой канализации и выжил. Его пронесло 300 метров по трубе.