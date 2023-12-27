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19:32, 27 декабря 2023Из жизни

Мужчина провел шесть дней в разбитой машине в реке под мостом и выжил

В США мужчина из штата Индиана провел шесть дней в разбитой машине

Кадр: WGN NEWS / YouTube

В США спасли мужчину, который попал в аварию, шесть дней провел в разбитом автомобиле и выжил. Об этом сообщает People.

Во вторник, 26 декабря, двое рыбаков заметили машину под мостом через реку Солт-Крик в штате Индиана. Они заглянули внутрь и обнаружили на водительском сиденье мужчину. Один из рыбаков коснулся неизвестного, после чего тот пришел в себя и заговорил.

Пострадавший оказался 27-летним Мэтью Реумом из города Мишавака. Выяснилось, что он попал в аварию еще в среду, 20 декабря, однако не смог дозвониться до служб спасения. Мужчина также рассказал, что кричал, чтобы привлечь внимание возможных прохожих, но никто не откликался. Чтобы выжить, ему пришлось шесть дней пить дождевую воду.

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На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые обнаружили у Реума «потенциально опасные для жизни травмы». Его извлекли из автомобиля и доставили в больницу.

В полиции Индианы заявили, что мужчина выжил чудом. По мнению правоохранителей, ему повезло, что в конце декабря в регионе было намного теплее, чем обычно.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мальчик провалился в люк ливневой канализации и выжил. Его пронесло 300 метров по трубе.

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      Никита Савин
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