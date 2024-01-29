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07:17, 29 января 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Брянской областью. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что над приграничным российским регионом перехватили беспилотник самолетного типа. В оборонном ведомстве обвинили Украину в попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 28 января, над Брянской областью также сбили беспилотник. Никто не пострадал, осколки беспилотника при падении повредили штукатурку жилого дома.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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