Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Брянской областью. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что над приграничным российским регионом перехватили беспилотник самолетного типа. В оборонном ведомстве обвинили Украину в попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Днем ранее, 28 января, над Брянской областью также сбили беспилотник. Никто не пострадал, осколки беспилотника при падении повредили штукатурку жилого дома.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.