Украинский беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз заявил об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в воскресенье, 28 января, в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уточняется, что БПЛА самолетного типа уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Унечского района. По данным губернатора, пострадавших в результате происшествия нет, однако осколки беспилотника при падении повредили штукатурку жилого дома.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелам Вооруженных сил Украины. В результате никто не пострадал