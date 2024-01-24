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22:48, 24 января 2024Россия

Село в Белгородской области подверглось обстрелам ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, пострадавших нет

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате никто не пострадал, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одной хозпостройке», — добавил Гладков. Он пообещал, что в светлое время суток будет проведен подомовой обход.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об отражении двух украинских беспилотников системами противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают экстренные службы. Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что в небе над регионом были сбиты четыре БПЛА противника.

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      Александра Синицына
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