Село в Белгородской области подверглось обстрелам ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, пострадавших нет

Село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате никто не пострадал, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одной хозпостройке», — добавил Гладков. Он пообещал, что в светлое время суток будет проведен подомовой обход.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об отражении двух украинских беспилотников системами противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают экстренные службы. Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что в небе над регионом были сбиты четыре БПЛА противника.