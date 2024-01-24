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22:17, 24 января 2024Россия

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Минобороны России: ПВО уничтожила еще один беспилотник над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 24 января около 22:00 часов Киев пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее Минобороны РФ сообщило о трех сбитых над территорией Брянской области украинских беспилотниках.

До этого глава региона Александр Богомаз заявил, что в небе над Брянской областью были сбиты два БПЛА. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Днем 24 января сообщалось о перехвате выпущенных ВСУ по территории России ракет «Точка-У». Всего за сутки системы ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник.

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      Марина Совина
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